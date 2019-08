Welke straten worden autovrij of autoluw in omgeving Vismarkt? Bart Mertens

19 augustus 2019

16u45 0 Leuven Het is nu 100 % zeker dat de Vismarkt op termijn autovrij zal worden en dat de omliggende straten een autovrije of autoluwe toekomst tegemoet gaan. Welke gevolgen heeft project Benedenstadparking en wanneer komen de veranderingen eraan? “De Vismarkt wordt opnieuw aangelegd als een mooi plein en ook de buurt wordt opnieuw ingericht met meer groen, zitbanken en speelelementen”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

De Benedenstad verandert de komende jaren in een autoluwe, groene en aangename stadswijk. Zo wordt de Vismarkt autovrij en worden de omliggende straten autovrij of -luw. “Er zal meer groen en meer ruimte voor bewoners en bezoekers komen dankzij project Benedenstadparking. Dat is de sleutel om de Vismarkt en haar omgeving op te waarderen. De parking kadert perfect in het circulatieplan waarmee we de hele Leuvense binnenstad aangenamer maken en de levenskwaliteit in de stad verhogen. Eerste werk is nu een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan maken zodat we tegen 2024 het project kunnen afwerken”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

De parking kadert perfect in het circulatieplan waarmee we de binnenstad aangenamer maken en de levenskwaliteit in de stad verhogen Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V)

“De Vismarkt wordt volledig autovrij gemaakt en opnieuw aangelegd als een mooi plein. De voorbereidingen zullen parallel verlopen met het dossier van de parking zodat de werken kunnen beginnen van zodra de parking opent”, vult schepen Dirk Vansina (CD&V) aan. “De straten rondom de Vismarkt worden autovrij- of luw. De buurt wordt opnieuw ingericht met meer ruimte voor groen, voetgangers, fietsers, zitbanken, speelelementen, horeca en handel. Meer concreet worden de Dirk Boutslaan en de Franz Tielemanslaan op termijn een autoluwe zone. De Mechelsestraat tussen de Lei en de Halfmaartstraat en de Amerikalaan worden dan weer autoluw met parkeren voor bewoners. Craenendonck wordt autoluw met Shop-and-Go-plaatsen. In de Brouwersstraat blijft autoverkeer mogelijk als toegangsweg naar de parking. In de Karel Van Lotharingenstraat verandert niets.”

Infomoment

Nog dit: op 12 september organiseert de stad een infomoment voor de buurt om de plannen voor de autovrije Vismarkt, de autovrije en autoluwe straten en de nieuwe parking toe te lichten. De komende maanden gaat het stadsbestuur ook in dialoog over de plannen met de buurt en de lokale handelaars.