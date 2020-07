Weinig overtredingen bij alcoholcontrole van Leuvense politie JSL

19 juli 2020

14u04 0 Leuven Zaterdagavond hield de verkeersdienst van de Leuvense politie een alcoholactie op verschillende plaatsen in Leuven. Veel overtredingen werden er niet vastgesteld, al hadden drie bestuurders wel te veel gedronken. Hun rijbewijzen werden ingehouden.

Op de Geldenaaksebaan in Heverlee werden in de vooravond 32 bestuurders gecontroleerd zonder dat er inbreuken vastgesteld werden. In de Sint-Lambertusstraat in Heverlee werden er 19 voertuigen en bestuurders gecontroleerd. Eén motorfiets bleek niet voorzien te zijn van een kentekenplaat. Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele werden 16 bestuurders gecontroleerd en werd er geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en voor een vervallen keuringsbewijs. Tot slot werden op het De Becker Remyplein in Kessel-Lo 13 bestuurders gecontroleerd waarvan er drie te veel gedronken hadden. Hun rijbewijzen werden ingehouden. Ook kreeg één bestuurder met een voorlopig rijbewijs een boete omdat de voorwaarden hiervan niet nageleefd werden.