Wegenwerken op Tervuursevest vanaf 29 juni JSL

27 juni 2020

13u27 0 Leuven De betonplaten op de Tervuursevest worden hersteld in de rijrichting van Leuven, op de buitenring, ter hoogte van huisnummer 281, net voorbij de Tervuursepoort. In de huidige planning worden de werken in twaalf dagen uitgevoerd, tussen 29 juni en 13 juli, en verkeer zal over één rijstrook moeten.

De aannemer van Wegen en Verkeer vernieuwt een aantal betonplaten die onder invloed van warm of koud weer opgestuikt zijn. De opgestuikte betonplaten bevinden zich onder de overlaging van asfalt, waardoor de asfalt een uitstulping vertoont. Dit kan voor geluidshinder zorgen bij omwonenden. “Dat probleem wordt nu opgelost door de betonplaten en de asfaltoverlaging uit te breken en te vernieuwen.”, klinkt het. “In de huidige planning worden de werken in twaalf dagen uitgevoerd, tussen 29 juni en 13 juli. In de rijrichting van Leuven worden de herstellingswerken in twee fases uitgewerkt. Daardoor kan het verkeer steeds over 1 rijstrook doorrijden. Fietsers kunnen steeds gebruik blijven maken van het fietspad.”

Ter hoogte van de werken geldt er een parkeerverbod. Bewoners die in de werfzone wonen zullen tijdelijk geen toegang hebben tot hun woning met de wagen. Wegen en Verkeer excuseert zich voor dit ongemak.