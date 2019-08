Wegenwerken Brusselsestraat nog tot einde van de maand EDLL

19 augustus 2019

16u06 0 Leuven Het kruispunt Brusselsestraat met de Kapucijnenvoer en de Tessenstraat is nog 31 augustus afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kruispunt wordt heraangelegd omdat de bussen moeilijkheden ondervonden om er veilig en vlot te passeren.

Nog tot het einde van de maand zal het kruispunt Brusselsestraat met de Kapucijnenvoer en de Tessenstraat niet bereikbaar zijn. Alle verkeer en parkeren is voorlopig verboden. Voetgangers kunnen naast de werf wandelen, maar voor auto’s is er een omleiding voorzien langs de Lei, de Amerikalaan, de Dirk Boutslaan, de Brouwersstraat, de Petermannenstraat en de Donkerstraat naar de ring. De auto’s kunnen de Tessenstraat enkel uitrijden langs de Petermannenstraat.

De bussen van De Lijn stoppen momenteel niet aan de volgende haltes: Dirk Boutslaan (in de Franz Tielemanslaan), Sint-Pieterskliniek, Sint-Rafaelkliniek, Sint-Jacobsplein, Goudsbloemstraat, Groefstraat, Bankstraat, Redingenhof, Brusselsepoort en de Tervuursepoort. De bussen rijden langs een alternatieve halte in de Dirk Boutslaan, in beide richtingen. Vervolgens wordt er tweerichtingsverkeer ingesteld in de Brusselsestraat, meer bepaald tussen de Wagenweg en huisnummer 101.

Om de heraanleg mogelijk te maken worden de eerste twee bomen in de Tessenstraat en de eerste boom in de Kapucijnenvoer verwijderd. In het najaar worden er drie nieuwe bomen geplant. Het einde van de wegenwerken is voorzien op 31 augustus.