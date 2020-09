Week van de duurzame gemeente gaat van start in Leuven Joris Smets

19 september 2020

13u48 0 Leuven Dit weekend gaat de Week van de Duurzame Gemeente van start. 90 duurzame gemeentes, waaronder Leuven, zetten lokale initiatieven in de kijker door ze uit te roepen tot Duurzame Held. Uit de 33 genomineerden in Leuven koos het stadsbestuur vijf winnaars.

Stad Leuven neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente die plaatsvindt van 18 tot en met 25 september 2020. Zo wil de stad lokale duurzame acties zichtbaar maken, interesse wekken bij haar inwoners en hen er het belang van duidelijk maken.

Duurzame acties

“De stad selecteerde vijf lokale Duurzame Helden 2020: één voor elke pijler van duurzame ontwikkeling (mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap)”, stelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. “De Duurzame Helden krijgen van ons om te beginnen een welverdiende pluim voor hun inspirerende, duurzame realisaties. Daarnaast zetten we hun ‘heldendaden’ nog een jaar lang in de kijker. We vragen hen ook om de Leuvenaars mee te inspireren tot lokale duurzame acties die passen in een mondiale agenda. Onze acties in Leuven dragen immers bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Er is hier geen rechtvaardigheid zonder mondiale rechtvaardigheid en vice versa.”

Steentje bijdragen

De Duurzame Helden dragen elk op hun manier hun steentje bij aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd laten ze de Leuvense inwoners proeven van een internationaal verbindend verhaal: hun acties in Leuven dragen bij aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. “We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling”, aldus Corneillie.

De vijf Leuvense Duurzame Helden voor 2020 zijn:

In de categorie ‘mens’: het samenwerkingsverband voor een zorgzame samenleving Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In de categorie ‘planeet’: de jeugdbeweging Damiaanscouts Wilsele-Putkapel

In de categorie ‘welvaart’: het team van energiesnoeiers van De Ruimtevaart

In de categorie ‘vrede’: de groep vrijwillige buddy’s voor anderstalige nieuwkomers

In de categorie ‘partnerschap’: de educatieve organisatie Djapo