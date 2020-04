Webshoppeninleuven.be, het platform waardoor je stijlvol in je kot kan blijven

Gesponsorde inhoud

Leuven

Het zijn moeilijke tijden. Ook de mode- en beautysector krijgen het met de coronamaatregelen zwaar te verduren. Shoppen in onze favoriete boetiek zullen we voorlopig even moeten uitstellen. Of toch niet, want daar heeft Liefst Leuven met het online platform webshoppeninleuven.be iets op gevonden. “Dankzij het platform kan je met stijl in je kot blijven”, klinkt het.