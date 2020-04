Gesponsorde inhoud Webshoppeninleuven.be, het platform voor een leuke tijd in een gezellig kot Aangeboden door Liefst Leuven Van de commerciële redactie

21 april 2020

09u11 0 Leuven Al langer dan een maand zitten we in lockdown. Dat betekent dat we al meer dan dertig dagen alles thuis moeten doen: werken, wonen, ontspannen,… noem maar op. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Inspiratie nodig om het leuk en gezellig te maken? Check dan zeker het online platform webshoppeninleuven.be .

Het coronavirus heeft de wereld op korte tijd helemaal hertekend. Alles ziet er anders uit dan daarvoor. Ook voor de Leuvense ondernemers is dat het geval. Restauranthouders doen er alles aan om hun eten naar uw kot te krijgen. En ook eigenaars van kledingwinkels zetten nu – nog meer dan voorheen – in op online diensten. “De creativiteit die onze handelaars gebruiken om online tot bij de klant te geraken is ronduit geweldig”, aldus Tine Vandeweerd, handelscoach bij Liefst Leuven, de organisatie die Leuven als horeca- en handelsstad promoot.

Om al die geweldige initiatieven te bundelen heeft Liefst Leuven, samen met Stad Leuven, het online platform webshoppeninleuven.be in het leven geroepen. Momenteel zijn er zo’n kleine 400 ondernemingen op terug te vinden. Ze zijn opgedeeld in acht categorieën, waaronder ‘Wonen, media en decoratie’ en ‘Vrije tijd en ontspanning’. Dat zijn namelijk zaken waar we, nu we thuis zitten, meer tijd en oog voor hebben.

Inspiratie

We doen momenteel alles vanuit ons kot. We werken in ons kot. We wonen in ons kot. We relaxen in ons kot. En dan hebben we natuurlijk het liefst dat het daar een beetje gezellig is. Allemaal naar de doe-het-zelfzaak dan maar? Nee, tenzij we een tweede lockdown willen is dat geen goed idee. Een beter plan is om webshoppeninleuven.be te raadplegen. Daar vind je het overzicht van tal van Leuvense zaken die hun producten gewoon aan huis brengen. “Daarbij leveren ze heel snel en zijn de retourvoorwaarden superflexibel”, aldus Tine. “Er is eigenlijk geen reden om het niet te doen dus.”

Maar aan een gezellig kot alleen hebben we niets. We willen uiteraard ook leuke dingen doen. En daar kan het platform eveneens bij helpen. Je kan er namelijk inspiratie opdoen om thuis op een fijne manier te ontspannen. Zo is er bijvoorbeeld Cinema Zed. Noodgedwongen hebben zij de deuren moeten sluiten, maar omdat ze de filmfans onder ons niet in de steek willen laten, hebben ze sinds kort een alternatief. Voor 8 euro voor een nieuwe titel of 5 euro voor een oude kan je hun films gedurende 48 uur vanuit jouw zetel bekijken.

Daarnaast staan er op het platform ook boekenwinkels, knutselwinkels, spelletjeswinkels,… “Het is te veel om op te sommen”, zegt Tine. “Je kan dus beter gewoon eens zelf een kijkje nemen.” Eén ding staat in ieder geval vast: als je een leuke tijd in je een gezellig kot wilt beleven, is webshoppeninleuven.be ideaal.

