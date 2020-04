Gesponsorde inhoud Webshoppeninleuven.be, het platform dat het restaurant naar uw kot brengt Aangeboden door Liefst Leuven Van de commerciële redactie

07 april 2020

14u31 1 Aangeboden door Liefst Leuven Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus heeft ons land in de ban. En net nu het terrasjesweer is, moeten we in ons kot blijven. Maar daar heeft Liefst Leuven iets op gevonden met het online platform webshoppeninleuven.be . “Als jij niet op restaurant kan, brengen we het restaurant wel bij jou”, klinkt het.

Liefst Leuven promoot Leuven als handel- en horecastad bij het grote publiek. Dat doen ze onder meer door evenementen te organiseren. Zo is er ‘De Langste Dag’, een jaarlijkse braderie in juni. Verder organiseren ze de late night shoppings ‘Leuven by Night’, de herfst- en lenteshoppings en heel wat andere evenementen.

300 zaken geregistreerd

“Leuven is een mix van zelfstandigen, ketens, franchisenemers, ambachtslui,… Kleine en grote ondernemers dus. Wij zijn er voor iedereen”, zegt Tine Vandeweerd, handelscoach bij Liefst Leuven. Maar omdat evenementen momenteel niet mogelijk zijn en omdat tafelen bij je favoriete restaurant ook uit den boze is, zijn ze -in samenwerking met Stad Leuven- met iets nieuws op de proppen gekomen: het online platform webshoppeninleuven.be.

Het platform is een bundeling van alle zaken in Leuven die hun product tot bij de klant brengen of waarbij je bijvoorbeeld eten kan afhalen. Op dit moment zijn er al meer dan 300 zaken geregistreerd. En dat aantal blijft groeien. “Elke dag krijgen we nieuwe aanmeldingen”, zegt Tine. “Dat is mooi, want zo komen we tot een compleet beeld van wat onze stad ook in deze tijden te bieden heeft. Het platform is als het ware Leuven, maar dan online.”

Bourgondiërs

Webshoppeninleuven.be deelt de zaken op in zeven categorieën. Horeca is daar één van. “Wij Vlamingen zijn echte bourgondiërs. We willen lekker eten, ook al mogen we ons kot niet uit. In dat geval is het platform heel handig. Je vindt er namelijk een hele lijst terug van Leuvense restaurants waarbij je terecht kan. Het idee is: als jij niet op restaurant kan, komt het restaurant wel bij jou.”

Daarbij is er voor ieder wat wils. Het platform bundelt uiteenlopende gerechten in elke prijscategorie. Wil je culinair genieten? Dan kan je zelfs bij sterrenzaak Arenberg terecht. Zij maken elke week een nieuw afhaalmenu. Maar ook als je eerder zin hebt in goeie Vlaamse kost biedt het platform soelaas. Zo is er Lust Daily Delicious die je stoofpotje aan je voordeur afzet.

“Conclusie: als je een restaurantbeleving bij jou thuis wilt, check dan zeker eerst webshoppeninleuven.be. In deze tijden is het immers nog belangrijker dat we de handelaars van bij ons steunen”, zegt Tine tot slot. Al wil dat niet zeggen dat het platform na de coronacrisis zal verdwijnen. “Ook daarna zal het zeker nog nuttig zijn. Dit was gewoon het uitgelezen moment om het te lanceren.”

