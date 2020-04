Gesponsorde inhoud Webshoppeninleuven.be, het online platform dat de (super)markt naar je kot brengt Aangeboden door Liefst Leuven Van de commerciële redactie

28 april 2020

13u46 0 Leuven Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we ondertussen al zes weken zoveel mogelijk binnen blijven. Alleen voor essentiële zaken, zoals eten en drinken kopen, mogen we ons kot uit. En dankzij Liefst Leuven is zelfs dat niet meer nodig. Met het online platform webshoppeninleuven.be brengen ze de (super)markt helemaal tot bij jou.

Liefst Leuven is de organisatie die Leuven als handel- en horecastad bekend maakt bij het grote publiek. Bij aanvang van de coronacrisis hebben ze in samenwerking met de stad Leuven het online platform webshoppeninleuven.be gelanceerd. Het platform bundelt Leuvense zaken die hun producten online aanbieden. Je kan er dan ook alles terugvinden: van kledij en beauty- en verzorgingsproducten tot gezelschapsspelletjes en decoratie. Ook restaurants die takeaway organiseren of aan huis leveren, staan erop.

400 registraties

Dat het concept aanslaat, is een understatement. “Elke dag vinden meer mensen hun weg naar het platform”, aldus Tine Vandeweerd, handelscoach bij Liefst Leuven. Ook het aantal Leuvense zaken dat zich registreert, blijft groeien. Momenteel tellen ze er een dikke 400. Al die zaken deelt het platform op in acht categorieën. ‘Eten en drinken’ en ‘Marktkramen’ zijn daar twee van.

Zaken die eten en drinken verkopen, behoren tot de weinige die tijdens de coronacrisis wel open mogen blijven. Toch vormen ze een onmisbaar onderdeel van het platform. “Heel wat voedingswinkels vragen om online te bestellen als dat mogelijk is. Het is namelijk veiliger en efficiënter”, zegt Tine. “Zo kunnen we de lange wachtrijen inperken. Bovendien hoef je niet meer door de winkel te gaan, waardoor je met minder mensen in contact komt.”

Waardig alternatief

Wil je met helemaal niemand in contact komen? Slagerij Rondou – die eveneens op webshoppeninleuven.be terug te vinden is – bewijst dat zelfs dat mogelijk is. Zij hebben namelijk Boetiek Rondou opgericht. Dat houdt in dat je online vlees kan bestellen en vervolgens kan afhalen aan ‘de boetiek’ op de Brusselsesteenweg, wat een afhaalpunt is. Het idee komt van voor de uitbraak van het coronavirus, maar zeker in deze tijden is het ideaal.

Kaasambacht Elsen pakt het nog anders aan. Elke donderdag en vrijdag leveren zij aan huis. En ze zijn niet alleen. Ook meerdere marktkramers doen dat. “In Leuven zijn er normaal heel wat markten. Op vrijdag heb je bijvoorbeeld de vrijdagsmarkt en op zaterdag de streekproductenmarkt in het stadscentrum”, aldus Tine. “Het is een aanbod dat wekelijks in Leuven aanwezig was, dat nu verdwenen is. Maar op deze manier kunnen mensen toch nog bij hun favoriete marktkramer terecht.”

Webshoppeninleuven.be is kortom een waardig alternatief om, zolang de coronacrisis aanhoudt, te winkelen in Leuven. En ook daarna zal het platform zeker nog handig zijn. “Online shoppen is een onderdeel geworden van ons dagelijkse leven”, zegt Tine tot slot. “Dus niet gevreesd. Ook na corona zullen we het platform blijven onderhouden.”

Wil je ontdekken wat de Leuvense (super)markten te bieden hebben? Kijk dan hier.