Wat mag en wat mag nog niet in Leuven vanaf 18 mei? “Er ontstaan meer grijze zones” Bart Mertens

16 mei 2020

11u30 12 Leuven Vanaf maandag 18 mei versoepelen alweer enkele coronamaatregelen. Volgens de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) brengt de afbouw nieuwe uitdagingen met zich mee. “Er ontstaan meer grijze zones. Het blijft belangrijk dat we ons samen aan de veiligheidsvoorschriften houden en verantwoordelijkheid opnemen. Als we voor elkaar zorgen, kunnen we dat”, klinkt het. HLN Leuven zet op rij wat mag en wat nog niet mag in deze nieuwe fase.

Kappers en musea

Vanaf maandag 18 mei mogen kappers en andere contactberoepen opnieuw openen, net zoals musea en dierenparken. Die heropening gebeurt met strikte veiligheidsvoorschriften, zoals online ticketverkoop of op afspraak en een beperkt aantal klanten of bezoekers tegelijkertijd. Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen blijven verboden tot en met 30 juni.

Markten

Vanaf maandag 18 mei mogen markten opnieuw plaatsvinden met maximaal 50 kramen. Daarbij zijn marktkramers verplicht om een mondmasker te dragen, voor klanten is dat sterk aanbevolen. Ook de afstandsregel blijft van kracht. De marktzones werden hertekend met vaste wandelrichtingen, in- en uitgangen en bredere doorgangen. Op de grote markten in Leuven-centrum op vrijdag en Heverlee op zondag zullen minder kramen staan dan gewoonlijk. In eerste instantie worden enkel voedselkramen toegelaten. De donderdag- en zaterdagmarkt in Leuven-centrum gaan voorlopig nog niet door.

Buitensport in clubverband

Ook op sportief vlak besliste de Nationale Veiligheidsraad om meer toe te laten. Buiten sporten met maximaal twee vrienden of met mensen die onder hetzelfde dak wonen mocht al. Dat wordt nu uitgebreid naar georganiseerd sporten met maximaal 20 personen onder leiding van een coach en in openlucht. Ook hier moeten de deelnemers anderhalve meter afstand houden. De stad zal outdoor sportaccommodaties opnieuw openstellen. Concreet gaat het om de voetbalterreinen, de beachterreinen aan sporthal Heverlee en het multisportterrein aan de hockeyvelden in Heverlee. Ook op de atletiekpiste mag weer getraind worden. Of sporttrainingen en -lessen op het openbaar domein mogen doorgaan of enkel op de daarvoor voorziene terreinen, wordt nog onderzocht. Alle sportcompetities blijven opgeschort tot en met 31 juli.

Huwelijken

Tot op heden mochten burgerlijke huwelijken enkel doorgaan in aanwezigheid van de getuigen en de ouders van het bruidspaar. Dat wordt vanaf maandag uitgebreid naar maximaal 30 personen. Afstand houden blijft ook hier van toepassing. “We bekijken of we onze huwelijken kunnen laten doorgaan in een andere zaal in het stadhuis”, zegt schepen van burgerlijke stand Dirk Vansina. “In de huidige trouwzaal zouden er slechts 15 personen binnen kunnen als iedereen anderhalve meter afstand houdt.”

