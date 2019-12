Wat ligt er onder de stadskerstboom op de Grote Markt? Gratis glazen van kerstbier Stella Artois Bart Mertens

13 december 2019

15u00 1 Leuven Leuvense bierbrouwer AB InBev deelt vanaf morgen duizenden Stella Artois bierglazen uit als kerstgeschenk. “Stella Artois maakt al generaties lang deel uit van het leven van de Leuvenaar. Toch weten slechts weinigen dat Stella Artois in 1926 ontstond als een kerstbier. Die traditie eren we dit jaar”, zegt Julie Dejonghe, brand manager van Stella Artois.

Stella, Latijn voor ster, verwees oorspronkelijk naar de kerstster en die staat trots te pronken op de stadskerstboom op de Grote Markt in Leuven. Symbolisch uiteraard, maar vooral niet zonder reden, want AB InBev deelt vanaf morgen cadeaus uit aan de Leuvenaars. Meer concreet deelt de bierbrouwer gratis glazen uit van Stella Artois, een bier dat ontstond als kerstbier. De glazen kunnen de twee weekends voor Kerstmis opgehaald worden in een standje naast de kerstboom op de Grote Markt. AB InBev benadrukt met de actie haar lokale verankering in Leuven. “We zijn de thuis van vele hoogkwalitatieve bieren en hebben ervoor gezorgd dat onze bieren zich wereldwijd thuis voelen. Thuis is bovenal waar onze brouwtraditie eeuwen geleden begon. In Leuven dus en in de rest van België”, zegt Laure Stuyck, woordvoerder bij AB InBev.

Den Hoorn

De oorsprong van de brouwtraditie gaat inderdaad terug tot 1366 in Leuven, waar de oorspronkelijke brouwerij Den Hoorn werd opgericht. Den Hoorn legde de basis van de kwaliteit, smaak en standaard waarvoor Stella Artois vandaag bekend staat. Stella zemf ontstond pas vele eeuwen later, meer bepaald in 1926. Er werd een speciaal lot gebrouwen als kerstgeschenk voor de Leuvenaars. Omdat het kerstbier zo’n succes was, werd later besloten het bier het hele jaar door te brouwen. Zo was Stella Artois een feit, al veranderde het recept wel door de jaren heen en werd het bier minder bitter. Vandaag de dag is Stella Artois tot ver buiten de grenzen van Leuven een icoon en zelfs het vierde meest gewaardeerde biermerk ter wereld. Vorig jaar steeg de verkoop wereldwijd nog met 5,2 procent.