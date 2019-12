Wat eet de sultan deze middag? Twee Leuvense restaurants kregen een bestelling binnen vanuit viersterrenhotel The Fourth Bart Mertens

09 december 2019

Leuven

De sultan van Oman is zaterdagavond aangekomen in ons land voor een medische behandeling in UZ Leuven en verblijft twee maanden in The Fourth in Leuven. Of de sultan en zijn entourage gebruik maken van de kookkunsten van chef-kok Kwinten De Paepe van Tafelrond is niet bekend maar zeker is wel dat er ook maaltijden worden geleverd. Deze middag kwamen er leveringen van Taj Mahal en World Kitchen.

De passage van de sultan van Oman in Leuven voor een behandeling in het wereldvermaarde UZ Leuven blijft tot de verbeelding spreken. De sultan huurt viersterrenhotel The Fourth en het bijhorende restaurant Tafelrond af tot eind januari en landde zaterdagavond met zijn entourage op de luchthaven van Zaventem. Voor de verplaatsing vanuit Oman werden overigens liefst drie vliegtuigen ingezet, waaronder twee Boeings. Nu de 79-jarige Qaboos bin Said Al Said zijn intrek heeft genomen in The Fourth is er duidelijk meer activiteit. Zo leverde een taxi gisteren al maaltijden af en ook deze middag kwamen er leveringen toe aan The Fourth. Deze middag stond er Oosters eten op het menu en wel van restaurant World Kitchen. Even later kwam er ook een levering van het Leuvense restaurant Taj Mahal. Of die maaltijden voor de entourage zijn of voor de sultan zelf weten de betrokken restaurants niet. “Het is wel leuk dat ze voor ons hebben gekozen maar veel meer mogen we er niet over zeggen”, klinkt het bij restaurant Taj Mahal.