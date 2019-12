Wat doen burgemeester Ridouani en schepen Devlies op kerst? Ze koken op kerstfeest Sant’Egidio Bart Mertens

25 december 2019

11u00 0 Leuven De eindejaarsperiode is voor de meeste mensen een tijd waarin mensen samenkomen om van elkaars gezelschap te genieten maar dat is niet voor iedereen het geval. Sant’Egidio organiseerde daarom een kerstfeest in woonzorgcentrum Edouard Rémy voor de bewoners die zelden bezoek krijgen en voor vluchtelingen. Burgemeester Mohamed Ridouani en schepen Carl Devlies hielpen mee aan het kerstmaal.

“Kerstmis is bij uitstek de dag om samen met je familie door te brengen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Maar helaas is dat niet voor iedereen zo. Er zijn ook veel mensen die weinig sociale contacten hebben en zich eenzaam voelen. Het initiatief van Sant’Egidio om mensen bij elkaar te brengen voor een maaltijd en een gezellige babbel draag ik een warm hart toe. Ik wilde dan ook graag de handen uit de mouwen steken en meehelpen aan dit warme initiatief. Het was een gezellige middag met fijne gesprekken en lekker eten.”

Mensen moeten weer het gevoel hebben ergens bij te horen want een sterk sociaal weefsel is een must Schepen Carl Devlies (CD&V)

“Mensen moeten weer het gevoel hebben ergens bij te horen want een sterk sociaal weefsel is een must”, gaat schepen Carl Devlies (CD&V) verder. “Dat is een essentieel onderdeel van onze levenskwaliteit maar lijkt soms verder weg dan ooit. Sociale contacten via buurtwerking of verenigingen zoals Sant’Egidio zijn dan ook lovenswaardige initiatieven waar ik graag kom.”

Prioriteit

Het Leuvense stadsbestuur maakt er trouwens een prioriteit van om mensen –jong en oud- samen te brengen. “Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Met een versterkt beleid en meer middelen voor laagdrempelige ontmoetingsmomenten en -plekken willen we die eenzaamheid tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan de buurtcentra of de projecten van ‘Kom op voor je wijk’ die buurtbewoners samenbrengen”, besluiten Ridouani en Devlies.