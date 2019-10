Wat doe je met restalcohol van alcoholvrij bier? “We maken er afwasproduct van”, zegt Ecover Bart Mertens

09 oktober 2019

17u00 0 Leuven Schoonmaakpionier Ecover heeft een primeur beet. Het bedrijf maakt sinds kort afwasmiddel met de restalcohol die overblijft na de productie van alcoholvrij bier bij de Leuvense brouwerij AB InBev. Op die manier leidt een huwelijk tussen twee verrassende partners tot een concrete bijdrage aan een beter milieu. “Onze missie is een Clean World revolutie”, klinkt het ambitieus.

Het lijkt een vergezocht huwelijk maar een brouwerij en een producent van schoonmaakproducten kunnen samen wel degelijk een steen verleggen in de rivier. Bedrijven worden zich alsmaar bewuster van hun ecologische verantwoordelijkheid en dat leidt tot mooie samenwerkingen die een concrete bijdrage leveren aan een beter leefmilieu. Neem nu Ecover en de Leuvense brouwerij AB InBev. Op het eerste zicht lijken de bedrijven zich te bewegen in twee compleet verschillende werelden maar hun samenwerking leidde tot een nieuw milieuvriendelijk product: het allereerste schoonmaakproduct dat geproduceerd wordt met restalcohol. Of ook: een ‘Too Good to Waste’-afwasmiddel.

Gezien de stijgende populariteit van bieren als Jupiler 0.0% en Leffe Blonde 0.0% hebben we meer ecologische toepassingen bedacht voor de restalcohol Yleni De Neve, milieumanager voor AB InBev Europa

Meer concreet rekent Ecover op AB InBev voor de aanlevering van de alcohol om het product vloeibaar te houden. “Toen de populariteit van alcoholvrije bieren nog beperkt bleef, was de restalcohol gewoon een afvalstroom die organisch werd afgebroken. Maar gezien de stijgende populariteit van bieren als Jupiler 0.0% en Leffe Blonde 0.0% hebben we meer ecologische toepassingen bedacht voor de restalcohol. Eerder dit jaar slaagden we er al in om ethanol om te zetten in biogas voor voertuigen. Nu gaan we een partnership met Ecover aan dat helemaal past binnen onze filosofie om restafval te upcyclen en een positieve duurzame verandering teweeg te brengen”, vertelt Yleni De Neve, milieumanager voor AB InBev Europa.

We zijn goed op weg met de ontwikkeling van onze 100% gerecycleerde flessen Tom Domen, Global Innovation Manager bij Ecover

Ook Tom Domen, Global Innovation Manager bij Ecover, is trots op deze nieuwe stap in duurzaam ondernemerschap. “Het begon ooit met de ambitie om mensen te helpen om hun plastic afval te reduceren. We zijn goed op weg met de ontwikkeling van onze 100% gerecycleerde flessen, navulstations waar je Ecover kunt tappen en de pop-up Statiegeld Store die we vorig jaar openden in Antwerpen. Onze missie is een Clean World-revolutie.”

Ambitieuze doelstellingen

Samen brengen Ecover en AB InBev met de lancering van het eerste schoonmaakproduct met een restant uit het bierbrouwproces een statement tegen de wegwerpcultuur. En dit is slechts het begin want momenteel wordt er ook geëxperimenteerd met producten gemaakt op basis van CO2-afval. In 2020 streeft Ecover naar 100% gerecycleerd plastic in alle verpakkingen en er staat eveneens een test met alternatieve biologisch afbreekbare verpakkingen op het programma. Ook AB InBev wil zo weinig mogelijk plastic in de markt te zetten. Het doel van de Leuvense brouwerij is om tegen 2025 alle producten in herbruikbare verpakking of grotendeels gerecycleerd materiaal te produceren.

Van bierafval tot afwasproduct: het productieproces in 4 stappen

Afwasmiddel maken op basis van restmateriaal uit een brouwerij…hoe werkt dat precies? Het productieproces van Ecover’s ‘Too Good to Waste’-afwasmiddel uitgelegd in enkele stappen.

STAP 1

Het begint allemaal in de brouwerij bij de productie van alcoholvrij bier. Het niet-alcoholisch bier doorloopt het volledige brouwproces maar de alcohol wordt aan het einde van het proces verwijderd.

STAP 2

De restalcohol uit alcoholvrije bieren wordt op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van de brouwerij in Leuven naar zero waste-fabriek van Ecover in Malle gebracht.

STAP 3

De laatste stap is het vullen van de 100% gerecycleerde flessen, een proces dat afvalvrij gebeurt in de fabriek van Ecover. Voor de typische frisse appelgeur van het ‘Too Good to Waste’-afwasmiddel wordt een natuurlijke appelolie gebruikt op basis van restanten uit het productieproces van appelsap.

STAP 4

Het afgewerkte milieuvriendelijke afwasmiddel gaat op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier naar de warenhuizen van Colruyt, Delhaize en Carrefour waarna de klant met respect voor het milieu aan de afwas kan beginnen.

Over Ecover

Ecover is sinds de oprichting in 1979 uitgegroeid tot één van de grootste producenten van ecologische was- en reinigingsmiddelen in Europa. Ecover heeft zijn Europese productielocatie in Malle maar heeft ook vestigingen in de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. De producten zijn in meer dan 40 landen beschikbaar. Met 40 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling produceert Ecover was- en reinigingsmiddelen op basis van plantaardige grondstoffen en mineralen die de beste resultaten leveren tegen een eerlijke prijs. Milieubeleid is totaal geïntegreerd in het bedrijf, van productie tot marketing. Time Magazine en United Nations Environment Programme (UNEP) kenden Ecover al diverse awards toe. Meer info: www.ecover.com

Over AB InBev

De vijf AB InBev brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden, St-Pieters-Leeuw, Buggenhout) vormen het kloppend hart voor de Belgische activiteiten. AB InBev is gebouwd op een erfgoed in Leuven dat teruggaat tot 1366. De brouwer is gekend van bieren als Stella Artois, Jupiler, Leffe, Hoegaarden en Tripel Karmeliet. In 2018 verminderde de brouwer zijn logistieke CO2-voetafdruk al met 9%. Er is ook sprake van CO2-reducties tot 36%. Het bedrijf heeft 3.160 werknemers in België. AB InBev kocht in 2018 liefst 58% van zijn goederen en diensten in België. De brouwer ondersteunt hierbij zowel KMO’s (69%) en grote bedrijven (31%) wat leidt tot substantiële indirecte jobcreatie in België.