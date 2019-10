Wat brengt de toekomst voor het De Becker Remyplein? Open Vld: “Nu is het een desolate stenen vlakte” Bart Mertens

28 oktober 2019

13u58 3 Leuven De handelaars van het Baron August de Becker Remyplein vragen al langer meer aandacht van het stadsbestuur voor het plein. Open Vld schaart zich nu achter die oproep en pleit voor een doordachte visie op langere termijn. “Het Baron August de Becker Remy plein is momenteel een stenen vlakte. Het zou een groen plein moeten worden dat leven brengt in het hart van Kessel-Lo”, zegt Caroline Stout (Open Vld).

Leuven moet nog groener worden in de toekomst en dat principe is ook van toepassing op de deelgemeenten. Pleinen die uitnodigen tot meer ontmoeting tussen bewoners zijn cruciaal in dat verhaal. Voor Kessel-Lo is het Baron August de Becker Remyplein bijvoorbeeld van groot belang. Het plein is de thuisbasis van leuke winkels en horecazaken en op woensdagnamiddag vind je er de wekelijkse markt. Het epicentrum van Kessel-Lo zou je denken en dat is ook het geval, al krijgt het De Becker Remyplein wel grote concurrentie van de Centrale Werkplaatsen sinds enkele jaren. De handelaars van het plein lieten in het verleden al herhaaldelijk weten dat ze zich een beetje verwaarloosd voelen en krijgen nu steun van oppositiepartij Open Vld in hun vraag naar een plein dat uitnodigt tot meer beleving maar ook voldoende ruimte biedt voor parkeren.

Open VLD Leuven heeft oren naar de verzuchtingen van de handelaars en buurtbewoners omdat dit plein dringend een opfrisbeurt kan gebruiken Caroline Stout van Open Vld

“De middenstand trekt samen met de buurtbewoners aan de alarmbel”, zegt Caroline Stout van Open Vld. “Door een aantal ingrepen op en rond het plein is de mogelijkheid tot parkeren met de wagen flink ingeperkt. Dat verhaal is wel vaker het lot van grote pleinen in Leuven. Open VLD Leuven heeft oren naar de verzuchtingen van de handelaars en buurtbewoners, niet in het minst omdat dit plein dringend een opfrisbeurt kan gebruiken op verschillende punten. Dit neemt tijd in beslag en zit ook vaak ingekapseld in beleids- en meerjarenplannen. Toch zouden we op korte termijn graag zien dat het ingekrompen aanbod van parkeerplaatsen tijdelijk wordt gecompenseerd. Er is een tekort en dit weegt op de handel en op de bewoners. Zolang er geen totaalaanpak is voor het plein en de omliggende straten kunnen extra parkeerplaatsen op het plein geen probleem vormen.”

Conflictvrij

Op langere termijn verwacht Open Vld meer visie van het stadsbestuur voor de herinrichting van het plein. “We pleiten voor een algemeen plan van aanpak, met respect voor parkeergelegenheid die de handel ten goede zal komen”, vertelt Caroline Stout. “Het parkeerbeleid en de doorstroming van het verkeer op dit plein moet herbekeken worden want het plein ligt in de driehoek van de Eénmeilaan, Gemeentestraat en Diestsesteenweg. Zowel qua verkeersdruk als qua parkeerdruk staat het Baron August de Becker Remyplein zwaar onder druk. Een zonaal plan dringt zich op waarbij een aantal pijnpunten conflictvrij kunnen worden gemaakt.”

Meer groen

Ondanks het feit dat Open Vld de parkeerproblematiek aanhaalt, is de partij niet tegen meer groen. Integendeel zelfs. “Pleinen hebben is één ding maar ze laten opleven en floreren een heel ander. Momenteel is het Baron August de Becker Remyplein een betonnen vlakte. Bij een complete herinrichting moet er ook meer groen worden voorzien om de desolate stenen vlakte om te zetten naar een levendig plein. Uiteraard moet er wel voldoende ruimte overblijven voor de wekelijkse markt”, klinkt het nog.