Wasmachine vat vuur in kelder Redingenhof ADPW

22 mei 2019

In de Redingenstraat is woensdag om 15.20 uur brand ontstaan in de kelder van het internaat van het Redingenhof. Omdat het woensdagnamiddag was, waren enkel de leerlingen van de topsportschool aanwezig. Zij konden zonder problemen het gebouw verlaten. De wasmachine had vuur gevat, vermoedelijk na een kortsluiting. De brandweer had het vuur snel onder controle. De toegang tot de Zwartzustersstraat en de Redingenstraat werd heel even afgesloten.