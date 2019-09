WASBAR opent deuren in Tiensestraat Bart Mertens

23 september 2019

17u28 0 Leuven De Tiensestraat in Leuven is alweer een nieuwe zaak rijker: WASBAR. Na Antwerpen en Gent is de studentenstad bij uitstek de derde plaats in Vlaanderen waar je een wasje kan draaien terwijl je gezellig iets eet of drinkt. “WASBAR wil een plek zijn waar studenten én niet-studenten zich thuis voelen”, zegt Stef Meulemans, CEO bij eigenaar Top Brands.

De Tiensestraat in Leuven wordt alsmaar hipper en meer dan geregeld opent er een nieuwe zaak de deuren. Dinsdagochtend is het de beurt aan WASBAR, een bijzonder concept dat het nuttige aan het aangename weet te koppelen. Na drie vestigingen in Antwerpen en twee in Gent is nu studentenstad Leuven aan de beurt en wel in het pand van de voormalige dameskledingboetiek Lilas Mode. “Het restaurant telt een 60-tal zitplaatsen en bovendien een terras om te verpozen terwijl je een ondertussen een was laat draaien”, zegt Stef Meulemans, CEO bij eigenaar Top Brands.

Buitenland

Volgens Meulemans is Leuven een volgende logische stap in de uitrol van het WASBAR-concept. “Sinds de overname van WASBAR in 2015 hebben we enkele locaties en zaken getest”, klinkt het. “Wij zijn klaar voor een verdere uitrol van het concept in België en hebben voor Leuven gekozen als expansiestad. WASBAR wil een plek zijn waar studenten én niet-studenten zich thuis voelen en waar de klanten lekker eten en drinken kunnen koppelen aan het nuttige, met name de was doen. In de nabije toekomst plannen we verdere expansie in andere Vlaamse steden en Brussel. En tegen 2021 willen we onze eerste stappen in het buitenland zetten.”

Nog dit: WASBAR werd opgericht in 2012 en in 2015 overgenomen door Top Brands. Dat bedrijf heeft in België ook Pizza Hut en luxebakkerij Paul en ook nog een participatie in Ellis Gourmet Burger.