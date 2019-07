Warmer dan 28 graden? Dan pik je voor 5 euro een film mee bij Cinema Zed Kim Aerts

22 juli 2019

15u44 0

Cinema ZED in de Vesaliusstraat biedt tijdens de warme zomerdagen een hittekorting aan om een verkoelend bioscoopbezoek te brengen. Je betaalt slechts vijf euro om een film naar keuze te bekijken. De actie wordt herhaald op dagen dat het kwik boven de 28 graden stijgt. “De hittekorting is enkel verkrijgbaar aan de ticketbalie in ZED-Vesalius en is enkel geldig voor de vertoningen van die dag”, luidt het. De hittekorting loopt nog tot en met 31 augustus.