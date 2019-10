Warmathon komt opnieuw naar Leuven ADPW

01 oktober 2019

Het is intussen een vaste waarde geworden: in de week voor Kerstmis nemen duizenden mensen deel aan de Warmathons van De Warmste Week om hun steentje bij te dragen voor het goede doel. Vorig jaar brachten de loopevenementen meer dan 45.000 mensen op de been.

De vijfde editie van de Warmathon is er dit jaar van woensdag 18 december tot en met maandag 23 december. In Leuven zal er op zondag 22 december van 10 tot 18 uur gelopen worden aan het Universitair Sportcentrum in Heverlee. Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de Warmathon op dewarmsteweek.be. Deelname kost 15 euro.