Wandelen in coronatijden… met de meter in de hand Bart Mertens

22 maart 2020

19u20 0

Mag ik nog gaan wandelen? En met hoeveel personen mag dat? Deze mensen in Leuven geven het perfecte voorbeeld. Wandelen in de buitenlucht mag uiteraard nog maar je moet wel de regels inzake ‘social distancing’ respecteren. Of met andere woorden: afstand houden. Sommige mensen nemen die regel duidelijk heel letterlijk en controleren zowaar zichzelf met de meter in de hand zoals deze wandelaars in hartje Leuven. Minister Alexander De Croo (Open Vld) is alvast heel duidelijk over de regels. “Wandelen mag in je eentje en met de mensen waar je dagelijks mee samenwoont. Er mag ook nog één andere persoon mee wandelen. Meer dan dat valt onder de noemer samenscholing.” Conclusie: samen met vrienden of vriendinnen een wandeling maken, is dus niet toegestaan. Nog een laatste tip: als je iemand onderweg tegenkomt, blijft het belangrijk om een afstand van minimaal 1,5 meter te behouden zoals de Leuvense wandelaars op de foto.