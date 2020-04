Walter ‘Pico’ Michiels urineert op Grote Markt in Leuven en masturbeert in bijzijn politie: vier maanden cel Kim Aerts

14u21 0 Leuven Walter ‘Pico’ Michiels heeft vier maanden cel gekregen voor openbare zedenschennis. De gewezen acteur van F.C. De Kampioenen liet zijn broek zakken op de Grote Markt in Leuven en hij urineerde er tegen de Sint-Pieterskerk in het bijzijn van omstaanders.

De feiten vonden plaats vorige zomer op 29 juli in hartje Leuven. Walter Michiels (56) bleek ver boven zijn theewater toen hij zijn geslachtsdeel ontblootte en tegen de Sint-Pieterskerk plaste terwijl heel wat passanten op hem stonden te kijken. Op 9 oktober 2018 troffen agenten de gevallen acteur in benevelde toestand aan op het Martelarenplein aan het station van Leuven. Toen liet hij eveneens zijn broek tot op de enkels zakken en sloeg hij de hand aan zichzelf in het bijzijn van enkele politie-inspecteurs.

Obscene gebaren

“Hij liet zijn geslachtsdeel zien en hij maakte obscene gebaren”, omschreef de procureur het tafereel. Michiels zou toen aan de agenten gevraagd hebben of ze homo waren. Daarom moest de gevallen acteur zich ook verantwoorden voor smaad aan de politie. De rechtbank achtte die tenlastelegging niet bewezen en sprak Michiels vrij. Zijn advocaat vroeg in eerste aanleg de vrijspraak. “Over de feiten is geen enkele ondervraging gevolgd. Er zijn ook geen materiële bewijzen dat mijn cliënt op de openbare weg zou geürineerd hebben”, stelde de raadsman op de zitting. De rechtbank volgde de raadsman daar niet in. De rechtbank hield rekening met Michiels’ gerechtelijke antecedenten. Zowel de gevangenisstraf van vier maanden als de geldboete van 208 euro is effectief.

Openbare dronkenschap

Een goede maand geleden werd Michiels in de politierechtbank nog veroordeeld tot drie maanden cel en 2.400 euro boete voor drie gevallen van openbare dronkenschap in Leuven en Tienen. Hij werd er bij verstek veroordeeld. Tegen zijn vonnis van vijftien maanden cel vorige maand tekende Michiels recent beroep aan. Daarin werd hij schuldig bevonden aan diefstal, drugsbezit en bedreigingen. Die zaak verschijnt opnieuw voor het Brusselse hof van beroep. Michiels verblijft ondertussen nog altijd in een chalet in een bos in Kessel-Lo. In ruil voor het onderhoud van de chalet en de tuin krijgt hij er onderdak van de eigenaar.