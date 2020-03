Walter ‘Pico’ Michiels met broek op de enkels tegen agent: “Zijde gij homo?” Parket vraagt vier maanden cel Kim Aerts

10 maart 2020

12u25 82 Leuven Walter ‘Pico’ Michiels (56) riskeert vier maanden cel voor openbare zedenschennis en smaad aan de Leuvense politie. De gewezen acteur van ‘F.C. De Kampioenen’ haalde tot tweemaal toe zijn geslachtsdeel boven voor de ogen van een politiepatrouille, terwijl hij sneerde naar de agenten.

De 56-jarige Walter Michiels hangt in de correctionele rechtbank opnieuw een celstraf boven het hoofd. De gewezen acteur moest zich verantwoorden voor feiten van openbare zedenschennis vorig jaar en in 2018. Toen werd hij op 9 oktober door een patrouille van de Leuvense politie geïnterpelleerd. “Hij liet zijn geslachtsdeel zien en hij maakte obscene gebaren”, omschreef de procureur het tafereel. In 2019 kon Michiels zich eveneens niet bedwingen toen hij twee agenten van het Leuvense korps tegen het lijf liep. In een van de gevallen zou Michiels een agent ook gevraagd hebben of hij homo was. De vier inspecteurs, drie mannen en een vrouw, stelden zich geen burgerlijke partij op de zitting. Michiels riskeert vier maanden cel en een geldboete van 208 euro. Het openbaar ministerie baseerde zich onder andere op camerabeelden en de vaststellingen van de agenten.

Na de feiten is geen enkele ondervraging gevolgd. Er zijn ook geen materiële bewijzen dat mijn cliënt op de openbare weg zou geürineerd hebben Advocaat Walter Michiels

Feiten betwist

Volgens de advocaat van Michiels betwist zijn cliënt wat er gebeurd is. “Na de feiten is geen enkele ondervraging gevolgd. Er zijn ook geen materiële bewijzen dat mijn cliënt op de openbare weg zou geürineerd hebben”, stelde de raadsman. Volgens hem kon enkel de tenlastelegging smaad weerhouden worden en daarvoor vroeg hij, op basis van twijfel, de vrijspraak. Michiels zelf was niet aanwezig in de rechtbank, maar hij hing een uur na zijn rechtszaak wel rond aan het justitiepaleis.

Beroep

Vorige week werd Michiels in de politierechtbank nog veroordeeld tot drie maanden cel en 2.400 euro boete voor drie gevallen van openbare dronkenschap in Leuven en Tienen. Hij werd er bij verstek veroordeeld. Tegen zijn vonnis van vijftien maanden cel vorige maand tekende Michiels recent beroep aan. Daarin werd hij schuldig bevonden aan diefstal, drugsbezit en bedreigingen. Die zaak verschijnt opnieuw voor het Brusselse hof van beroep. Michiels verblijft ondertussen nog altijd in een chalet in een bos in Kessel-Lo. In ruil voor het onderhoud van de chalet en de tuin krijgt hij er onderdak van de eigenaar.

Het vonnis valt op 7 april.

