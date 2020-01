Walter ‘Pico Coppens’ Michiels stuurt kat naar rechter: “Hij had geen propere kleren” Kim Aerts

08 januari 2020

12u12 2 Leuven Walter ‘Pico Coppens’ Michiels is woensdag niet komen opdagen in de rechtbank. Zijn advocaat en bewindvoerder deden dat wel. Volgens die laatste was het excuus van Michiels dat hij “geen propere kleren had.” De gewezen acteur van F.C. De Kampioenen riskeert 3 jaar cel voor verschillende feiten van diefstal, drugsbezit en het kraken van een caravan.

“Een dossier met hindernissen”, vatte de rechter de zaak van Walter Michiels (56) samen. Hij daagde andermaal niet op in de Leuvense correctionele rechtbank. De rechter had nochtans de persoonlijke verschijning van Michiels bevolen, maar dat liet de gewezen acteur blijkbaar koud. “Mijn cliënt heeft me dinsdag gebeld en hij zei me dat hij geen propere kleren had. Hij volgt zijn proces vanop afstand via de media. Iedereen weet dat hij een probleem heeft, maar hijzelf ziet dat niet. Hij contacteert me meermaals per week, soms al schreeuwend, maar hij voelt zich goed voor de moment”, zei de bewindvoerder van Michiels. Die leeft ondertussen van een invaliditeitsuitkering en houdt zich schuil in een chalet in een bos in Kessel-Lo.

Spierscheur

Zijn advocaat liet weten dat Michiels last had van zijn longen en dat hij een spierscheur opliep. De procureur maakte niet veel woorden meer vuil aan de hele affaire en vorderde drie jaar cel. “Dat is voor alle feiten samen. Hij daagde niet op bij de psychiater, dus ik sta met mijn rug tegen de muur”, stelde het Openbaar Ministerie. Michiels riskeert die straf voor verschillende feiten van diefstal in het Leuvense drie jaar geleden. Samen met zijn kompaan David V.H. stal hij drie terrastafels, een gsm-toestel, acht nummerplaten en een paraplu. Op 6 februari 2018 bedreigde Michiels een vrouw met de dood en op 3 april van dat jaar werd hij betrapt met cannabis. In de herfst van 2018 kraakte Michiels een stacaravan in een bos in Holsbeek. Hij zou er heel wat schade hebben aangericht, maar dat werd betwist door zijn advocaat. De eigenaars hadden heel wat moeite om Michiels van hun eigendom te krijgen. De raadsman van Michiels stelt voor om zijn cliënt voorwaarden op te leggen en de celstraf als een stok achter de deur te houden.

Zedenfeiten

Of het zover komt, is nog maar de vraag. Als de rechter Michiels effectief veroordeeld tot drie jaar cel, kan de onmiddellijke aanhouding bevolen worden. Op die manier kan Michiels alsnog onderworpen worden aan een psychiatrisch onderzoek in de gevangenis. Bovendien moet Michiels zich op 10 maart opnieuw verantwoorden in de correctionele rechtbank voor feiten van zedenschennis. Het vonnis in deze zaak valt op 5 februari.