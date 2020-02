Walter ‘Pico Coppens’ Michiels moet niet naar cel en wordt niet geïnterneerd Kim Aerts

05 februari 2020

11u52 64 Leuven Walter ‘Pico Coppens’ Michiels heeft 15 maanden cel gekregen voor diefstal, bedreiging en drugsbezit. Het parket in Leuven had nochtans 3 jaar cel gevorderd om de gewezen acteur van F.C. De Kampioenen onmiddellijk te kunnen aanhouden. In tegenstelling tot Michiels wordt zijn kompaan wel geïnterneerd.

Het plan van het Leuvense parket lijkt in duigen te zijn gevallen. Omdat Walter Michiels (56) niet inging op de uitnodiging om zich te laten onderzoeken bij een psychiater en telkens zijn kat stuurde naar de rechtbank zag de procureur geen andere weg dan 3 jaar cel te vorderen met het oog op de onmiddellijke aanhouding van de gevallen acteur. Op die manier konden ze hem in de gevangenis nog onderwerpen aan enkele onderzoeken met de internering in het achterhoofd. “Hij daagde niet op bij de psychiater, dus ik sta met mijn rug tegen de muur”, kaartte de procureur de situatie aan. Zij is de streken van Michiels ondertussen meer dan zat. Hij moet zich in maart immers opnieuw verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor zedenfeiten. De kans is groot dat hij opnieuw niet zal opdagen. Hij kan ook nog altijd beroep aantekenen tegen dit vonnis. Daarin werd hij veroordeeld tot vijftien maanden cel en een minimale geldboete voor verschillende diefstallen, bedreiging en het bezit van cannabis.

Internering voor kompaan

De diefstallen pleegde hij samen met David V.H. Het ging om drie terrastafels, een gsm in een fakbar en enkele nummerplaten in Leuven. V.H. bracht een andere man eveneens slagen toe in de winter van 2018. Diens advocaat stuurde aan op de vrijspraak, maar de rechter sprak nu de internering uit voor V.H. Hij kan ook nog beroep aantekenen. Michiels verblijft ondertussen nog altijd in een chalet in een bos in Kessel-Lo. Hij leeft er van een invaliditeitsuitkering. “De vraag is of hij tijdens een beroepsprocedure gaat meewerken aan psychiatrisch onderzoek”, stelde zijn raadsman vorige maand. Op 10 maart wordt zijn cliënt opnieuw verwacht voor de strafrechter.