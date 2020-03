Walter ‘Pico Coppens’ Michiels krijgt celstraf en fikse geldboete voor openbare dronkenschap Kim Aerts

03 maart 2020

10u49 0 Leuven Walter Michiels is in de Leuvense politierechtbank veroordeeld tot drie maanden cel en 2.400 euro boete voor openbare dronkenschap. De gewezen acteur van F.C. De Kampioenen werd tot driemaal toe van de straat geplukt onder invloed.

Walter Michiels (56) stuurde andermaal zijn kat naar de rechter. Noch zijn advocaat noch zijn bewindvoerder daagde op in de politierechtbank. Daar stond de gevallen acteur terecht in drie dossiers van openbare dronkenschap in Leuven. De politierechter veroordeelde Michiels bij verstek telkens tot een geldboete van 800 euro en een maand gevangenisstraf.

Beroep

Vorige maand kreeg Michiels nog 15 maanden cel voor feiten van diefstal, bedreiging en drugsbezit. Tegen dat vonnis tekende hij nu beroep aan. Daardoor zal hij binnenkort voor het hof van beroep in Brussel verschijnen. Michiels verblijft ondertussen nog altijd in een chalet in een bos in Kessel-Lo. In ruil voor het onderhoud van de chalet en de tuin krijgt hij er onderdak van de eigenaar.