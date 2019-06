Wagen rijdt lijnbus aan Bart Mertens

28 juni 2019

17u15 0 Leuven Donderdagavond werd een lijnbus op de Naamsevest in Leuven aangereden door een personenwagen.

De lijnbus was net het kruispunt Parkpoort voorbij gereden en reed in de richting van de Naamsepoort toen een auto vanuit de doorsteek tussen de Erasme Ruelensvest en de Naamsevest de ring op reed. De 28 jarige Leuvenaar verleende geen voorrang en botste tegen de flank van de lijnbus. Hierdoor werd zijn auto weggeslingerd en kwam deze op de middenberm terecht. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. Al snel bleek er drugs in het spel te zijn en het rijbewijs van de Leuvenaar werd ingetrokken.