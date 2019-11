Wagen rijdt lijnbus aan EDLL

11 november 2019

Zondagavond omstreeks 19u30 werd een lijnbus door een personenwagen aangereden op het kruispunt van de Maria Theresiastraat met de Justus Lipsiusstraat in Leuven. De 28-jarige bestuurster van de lijnbus werd lichtgewond overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De vrouw klaagde over pijn aan haar nek. De bestuurder van de personenwagen en zijn passagier bleven ongedeerd. Hun wagen werd wel gesleept. Op het moment van de feiten waren er geen passagiers aanwezig in de bus van De Lijn.