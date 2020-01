Wagen knalt tegen elektriciteitspaal na aanrijding met bus ADPW

20 januari 2020

13u12 0

Een ongeval tussen een personenauto en een bus zorgde maandagochtend even voor 8 uur voor heel wat verkeershinder op het kruispunt van de Tervuursesteenweg en de Tervuursestraat. De aangereden personenauto draaide rond zijn as en kwam met een klap tot stilstand tegen een verlichtingspaal in de middenberm. De passagier uit de auto, een 71-jarige vrouw uit Herent, klaagde van nekpijn en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. De zwaar beschadigde personenwagen moest worden getakeld. De bus liep slechts beperkte schade op en kon verder rijden. Technici van elektriciteitsmaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse om de schade aan de verlichtingspaal op te nemen.