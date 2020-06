Wachttijd van twee uur in ochtendspits op E314 richting Brussel door verzakking in werfzone

JSL

12 juni 2020

09u16 6 Leuven Op de E314 richting Brussel zat het verkeer vrijdagochtend muurvast. Wegen en Verkeer waarschuwde donderdagavond al voor lange files door een verzakking in de werfzone van de tunnel. De file was ongeveer 10 kilometer lang en de wachttijd bedroeg om 8.45 uur een tweetal uur, werd vernomen bij Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Momenteel is het nog een kwartiertje filerijden ter hoogte van Wilsele.

De oorzaak van de verzakking ter hoogte van Wilsele is waarschijnlijk een defecte riolering onder de snelweg. Wegen en verkeer is momenteel nog bezig met de herstellingswerken. Automobilisten wordt dan ook aangeraden om de omgeving te vermijden of indien mogelijk hun vertrek uit te stellen. Het Verkeerscentrum raadt automobilisten die van Hasselt naar Gent moeten voorlopig aan om dat via Antwerpen te doen. Momenteel is de file nog een vier kilometer lang en bedraagt de wachttijd ongeveer 15 minuten. De herstelling van de verzakking zal normaal vandaag in de loop van de dag klaar zijn.