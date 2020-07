Wachtlijst voor sociale woning verdubbeld sinds 2012: “Betaalbaar wonen in eigen stad is absoluut niet het geval in Leuven” Joris Smets

09 juli 2020

17u04 1 Leuven Er zijn vandaag in Leuven minder sociale woningen beschikbaar dan twee jaar geleden. Dat brengt PVDA Leuven naar buiten. Het aantal mensen op de wachtlijst verdubbelde de afgelopen 7 jaar ook van 2.800 naar 5.600. Om dat aan te kaarten, rolde de linkse partij donderdagmiddag een lange rol uit aan de Vaartkom die de wachtlijsten symboliseert. “Het stadsbestuur ziet de urgentie van de zaak niet in”, zegt Line de Witte. “Betaalbaar wonen in eigen stad is absoluut niet het geval in Leuven.”

Het bestuur beloofde bij het begin van de legislatuur om in zes jaar tijd 618 extra sociale woningen te voorzien. “Zelfs als dat gerealiseerd wordt, zal de wachtlijst niet krimpen, want er komen steeds wachtenden bij. En op een wachtlijst kan je jammer genoeg niet wonen”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Line De Witte. “Nu blijkt echter dat het stadsbestuur zelfs die minimale doelstelling niet aan het halen is en het aantal beschikbare sociale woningen het afgelopen jaar zelfs daalde.”

Schepen Lies Corneillie schuift de schuld deels door naar de Vlaamse regering die totaal niet bezig is met de private huurmarkt, maar waarom kan Gent het dan bijvoorbeeld wel? Line de Witte

Ambitie

“Er zijn veel beloften gemaakt bij de verkiezingen van twee jaar geleden, maar eigenlijk komt daar maar weinig van in huis”, zegt Line de Witte. “Het stadsbestuur ziet de urgentie van de zaak niet in. Betaalbaar wonen in eigen stad is absoluut niet het geval in Leuven.”

De linkse partij vindt het verkeerd dat er in het project Acco Burenberg maar 10 procent sociale woningen bijkwamen of dat de stad Batiment A aan de Vaart niet zelf aankocht, maar het door een projectontwikkelaar laat ombouwen tot luxewoningen. “Er is wel geld voor een duur luxezwembad aan de vaart, een bijkomende grote autoparking en het aannemen van een nieuwe stadsmarketeer”, stelt Line. “In tegenstelling tot de meeste centrumsteden betalen grote bedrijven op Leuvens grondgebied geen euro belastingen. Maar ondertussen zijn er wel 556 dak- en thuislozen en betalen tal van Leuvenaars een te groot deel van hun inkomen aan een woning.”

“Ook het feit dat het voorkooprecht niet werd gebruikt om de woningen van Appeltans op te kopen is een gemiste kans”, stelt Line. “Die woningen achtte het stadsbestuur te duur, maar ‘t Wisselspoor, een project dat de stad zelf in handen heeft en waar ze dure cohousingprojecten van maakt, kost 400.000 euro. Schepen Lies Corneillie schuift de schuld deels door naar de Vlaamse regering die totaal niet bezig is met de private huurmarkt, maar waarom kan Gent het dan bijvoorbeeld wel? Gent telt 12 procent sociale woningen, in Leuven is dat amper 6,4 procent, ver onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Je moet ambitie hebben om dit te verwezenlijken, maar ik denk dat het stadsbestuur van Leuven het heeft opgegeven.”