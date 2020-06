Exclusief voor abonnees Waarom coronacrisis niet hét event van het jaar is voor hotel The Fourth: “Waanzin wat wij hebben meegemaakt tijdens verblijf van sultan” Bart Mertens

13 juni 2020

07u00 2

Bekijk hier ook de fotoreportage met sfeerbeelden van het verblijf van de sultan en zijn delegatie

Leuven Hotel The Fourth in Leuven blijft nog tot september gesloten. Een financiële aderlating, maar voor het luxehotel is 2020 geen verloren jaar. Dat is te danken aan de sultan van Oman, Qaboos bin Said al Said (79), die er verbleef van december tot eind januari. De dag dat chef Kwinten De Paepe en Jan Callewaert, eigenaar van het restaurant, het nieuws vernamen, vergeten ze niet licht. “De sultan wilde het héle hotel afhuren. Dat hoorden we één dag op voorhand. Daar stonden we dan...”, klinkt het.

Slechts 42 dagen open in 2020 en door de coronacrisis blijft The Fourth nog gesloten tot het einde van de zomer. Een jaar om nooit meer te vergeten of eentje om net snel te vergeten?

Jan Callewaert: “Het is een bijzonder maar ook ongelofelijk jaar en dat kondigde zich eigenlijk al eind vorig jaar aan met de komst van sultan Qaboos uit Oman. De passage van sultan Qaboos met zijn gevolg kwam onverwacht en daarbovenop kwam dan nog de corona-epidemie. Zes bewogen maanden, dat kan ik je wel vertellen. Het klopt dat The Fourth slechts 42 dagen open was in 2020. Financieel is dat niet het beste scenario maar het verblijf van de sultan heeft ons jaar wel goed gemaakt.”

Vertel nu eens, hoe is dat precies gegaan met sultan Qaboos?

Jan Callewaert: “Het was geen gemakkelijke bevalling, maar ik moet beginnen bij het begin. Op een zondag was ik aanwezig in The Fourth en plots kwamen er enkele opvallend geklede mensen binnen in het hotel. Ze kwamen informeren om een hele verdieping te huren en ze lieten weten dat ik snel zou moeten beslissen. Voor wie of voor wat? Daar had ik op dat moment het raden naar. Best een bevreemdende ervaring.”

