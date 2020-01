Waar boekte Leuven 3 procent filewinst? Groen en N-VA vinden elkaar in het antwoord: “Voornamelijk op de snelwegen” Bart Mertens

31 januari 2020

17u00 0 Leuven TomTom maakte enkele dagen geleden de resultaten bekend van de TomTom Traffic Index. In België nam de algemene verkeersdrukte met 1 procent toe in 2019, terwijl Leuven het 3 procenu beter deed in vergelijking met 2018. Blijft de vraag: waar boekte Leuven die winst? “Bij nader inzien moeten we vooral naar de snelwegen kijken”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

De stad Leuven reageerde enkele dagen geleden voorzichtig tevreden op het cijfer van de TomTom Traffic Index. In het onderzoek stond te lezen dat de files in Leuven met 3 procent waren afgenomen in 2019. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) stelde toen dat die evolutie in de lijn lag van de tellingen van de stad Leuven. Tegelijk liet de schepen optekenen dat er nog veel werk op de plank ligt inzake mobiliteit in en rond Leuven. Blijft de vraag: waar haalde Leuven 3 procent filewinst? Of met andere woorden: in de binnenstad en bijgevolg met dank aan het circulatieplan dat in 2016 werd ingevoerd of eerder op de invalswegen? Of is het antwoord vooral te zoeken op de snelwegen op Leuvens grondgebied?

E40 en E314

Volgens oppositiepartij N-VA is de vooruitgang vooral te danken aan minder files op de E314 en de E40. Tot die conclusie komt gemeenteraadslid Zeger Debyser nadat hij de cijfers van de TomTom Traffic in detail ging bekijken. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) volgde het voorbeeld van Debyser en komt tot een gelijkaardige conclusie. “Het lijkt er inderdaad op dat de afname van de files in Leuven vooral toe te schrijven zou zijn aan de twee stukjes snelwegen die over ons grondgebied lopen”, klinkt het. “Ik heb dat gecheckt met de mensen van TomTom en die vertelden me dat er veel meer werd gemeten op de E40 en de E314 dan elders in de stad. De daling blijkt zich dus vooral te situeren op de snelwegen en bijgevolg kunnen we geen enkele correlatie vaststellen met het circulatieplan voor de binnenstad. Het feit dat die twee stukjes snelwegen zo zwaar doorwegen in de index maken ook dat die index eigenlijk niet zo geschikt is om steden tegen elkaar af te wegen. Buiten de snelwegen is er immers geen sprake van een daling en zelfs eerder van een lichte stijging. Waar dan wel of niet kom ik ook niet precies te weten uit de cijfers van TomTom.”

Meer info: www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/leuven-traffic