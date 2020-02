Vzw ‘Zwerfkat in Leuven’ doet warme oproep naar mensen die katten willen opvangen EDLL

25 februari 2020

14u29 0

De Leuvense vzw ‘Zwerfkat in Leuven’ richt zich op het vangen, steriliseren, castreren en opvangen van zwerfkatten. De vrijwilligers kunnen momenteel al rekenen op heel wat opvanggezinnen, maar er komen steeds vaker verwaarloosde of achtergelaten katten bij. Daarom is de organisatie dringend op zoek naar mensen die katten een tijdelijke opvang willen bieden, totdat ze geadopteerd worden. ‘Zwerfkat in Leuven’ betaalt hiervoor het nodige materiaal, de zorgkosten en de voeding. Meer informatie vind je op www.zwerfkatinleuven.be.