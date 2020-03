Vzw Zwerfkat in Leuven blijft dieren in nood redden: “Geen signaal gekregen dat we werking moeten stopzetten” Bart Mertens

17u30 1 Leuven De voorbije week nam de overheid heel wat drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch blijft vzw Zwerfkat in Leuven actief. “De asielsector kreeg geen enkel signaal dat de werking stopgezet moet worden dus gaan wij ervan uit dat dieren in nood nog steeds geholpen mogen worden”, zegt Sabine Bovend’aerde.

Heel wat organisaties worden in deze coronacrisis geconfronteerd met een gedwongen tijdelijke stopzetting van de activiteiten. Voor Zwerfkat in Leuven verandert er voorlopig niets. De organisatie blijft katten in nood redden waar nodig. “De asielsector kreeg geen enkel signaal dat de werking stopgezet moet worden dus gaan wij ervan uit dat dieren in nood nog steeds geholpen mogen worden”, zegt Sabine Bovend’aerde. “Uiteraard worden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zullen we onder andere geen rechtstreeks fysiek contact maken met de melder(s). We verwachten ook nog meer werk te krijgen gezien het kittenseizoen reeds van start ging en mensen nu thuis zijn en dus sneller een dier in nood zullen opmerken. Deze situatie vraagt heel wat extra organisatie gezien we verwachten ook snel terug te moeten vallen op een minimumbezetting, zeker omdat heel wat van onze vrijwilligers werkzaam zijn in de zorgsector.”

Ondertussen komen de facturen nog steeds aan hetzelfde tempo binnen bij de Leuvense vzw. “De inkomsten zijn grotendeels stilgevallen door afgelaste events, voedingsinzamelingen en verkoopstanden en doordat er minder adopties zijn”, aldus Sabine Bovend’aerde. “We zullen dus nog creatiever moeten worden om toch voldoende geld te vinden om alle kosten te kunnen blijven betalen. We hopen dat de overheid niet achterwege zal blijven om ons extra te steunen in deze bijzondere tijden.”

Om een deel van het verlies goed te maken, lanceert Zwerfkat in Leuven nu enkele positieve acties. “We blijven niet bij de pakken zitten. De hele wereld zit in hetzelfde schuitje en we moeten samen sterk staan tegen corona”, klinkt het. “Daarom zetten we een aantal positieve acties op poten. Zo hebben we sinds maandag al elke dag een lokale zelfstandige in de spotlight gezet op onze Facebookpagina met de hashtag #samentegencorona. Zij steunen ons het hele jaar door. Wij vonden dat het nu eens onze beurt was. Ook hebben we besloten om een gratis kleur- en tekenwedstrijd te organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar. De ouders van de kindjes die willen deelnemen, moeten de tekening inscannen of er een goede foto van maken en die voor 30 maart doorsturen naar wedstrijd@zwerfkatinleuven.be. Meer info over de wedstrijd is te vinden op de website www.zillando.be. Een jury zal uit elk van de drie leeftijdscategorieën één tekening kiezen en die kindjes winnen een perfect petzz-pakket. Na de wedstrijd worden de tekeningen ook online geplaatst en verdeeld onder de zorgverleners in Leuven om hen een hart onder de riem te steken.”