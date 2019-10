Vzw Oude Markt: “Activiteiten afbouwen vanaf 6 uur” Bart Mertens

08 oktober 2019

17u31 0 Leuven Vzw Oude Markt verenigt de cafés op de Oude Markt in Leuven en is bereid om vanaf 6 uur de activiteiten op het uitgaansplein af te bouwen. Dat zegt voorzitter Erik De Rop.

“We moeten paard en kar noemen en kijken wat we zelf kunnen verbeteren”, zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “Er is al het horeca-overleg en dat moeten we verder uitbouwen. Wat kunnen we zelf extra doen? Wat drugs betreft is er nultolerantie, zowel tegenover klanten als tegenover personeel. Wat alcoholmisbruik betreft werken we mee aan project Lazarus en dat wordt verder uitgerold. Normvervaging is een ander probleem. Soms is er sprake van een gebrek aan respect en soms zelfs een gebrek aan gezond verstand. We willen project Barcode opnieuw bovenhalen om te komen tot wederzijds respect. Tot slot willen we ook een engagement aangaan om vanaf 6 uur ’s ochtends de activiteiten af te bouwen en de terrassen op te kuisen. We gaan ervan uit dat al de leden van vzw Oude Markt achter dit engagement staan zodat het dagleven zich op een ordelijke en nette manier kan hervatten.”