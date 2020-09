Vzw Mobiel in stoet naar WZC Ter Vlierbeke: “We bestaan 30 jaar maar feest kon niet door corona” Bart Mertens

22 september 2020

17u00 0 Leuven Vzw Mobiel reed vandaag met de bekende rode busjes in stoet naar WZC Ter Vlierbeke. De organisatie die rolstoelvervoer organiseert in het arrondissement Leuven deed dat naar aanleiding van haar 30ste verjaardag die niet gevierd kon worden met een feest door de coronamaatregelen. “Corona strooit roet in het eten maar we zijn de voorbije maanden wel blijven rijden”, zegt directeur Annelies Geelen.

Vzw Mobiel is de voorbije decennia een vaste waarde geworden in Leuven en omstreken. 2020 beloofde een feestjaar te worden want de organisatie blies in januari dertig kaarsjes uit. Een groot feest bleek echter onmogelijk door het coronavirus maar in stoet naar WZC Ter Vlierbeke rijden mocht nog wel om de chauffeurs, de medewerkers en de vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen. “We gaan al dertig jaar de baan op met onze rode bussen zodat jongeren naar hun school of hobby kunnen en zodat ouderen niet wegkwijnen in isolement. Onze rode bussen zorgen ervoor dat onze leden deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven”, zegt directeur Annelies Geelen.

De voorbije jaren namen onze ritten enkel toe en dat is het beste bewijs dat vzw Mobiel als organisatie echt nodig is in onze samenleving Annelies Geelen, directeur vzw Mobiel

De vzw kende de voorbije jaren overigens een sterke groei en door de samenwerkingen met meer dan 90 procent van de lokale besturen, slaagde men erin om een volledige gebiedsdekkende werking uit te bouwen. “Op jaarbasis reden we vorig jaar meer dan 20.000 ritten voor onze gebruikers. Ondertussen rijden er veertien bussen rond”, gaat Annelies Geelen verder. “We zijn ook blijven rijden de voorbije maanden. Om onze chauffeurs, medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in de afgelopen maanden willen we hen tijdens de Week van de Mobiliteit extra in de kijker zetten. Zonder vrijwilligers en vaste medewerkers geen rolstoelvervoer. De voorbije jaren namen onze ritten enkel toe en dat is het beste bewijs dat vzw Mobiel als organisatie echt nodig is in onze samenleving.”