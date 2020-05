Vzw mobiel heeft plan klaar om rolstoelgebruikers veilig te vervoeren: “Het vervoer zal in de toekomst anders verlopen, dat is duidelijk” Bart Mertens

25 mei 2020

16u43 0 Leuven Vzw Mobiel zou dit jaar de 30ste verjaardag van de organisatie vieren maar de corona-epidemie besliste er anders over. Geen feestje voor de organisatie die rolstoelgebruikers vervoert in Leuven en omstreken, wel een gedetailleerd veiligheidscharter. Dat is nodig want vzw Mobiel gaat opnieuw 17 bussen inzetten. “Dat de werking en het vervoer in de toekomst anders zal verlopen, is ondertussen duidelijk”, stelt Jan Treunen, directeur van vzw Mobiel.

De corona-epidemie heeft de samenleving helemaal door elkaar geschud. Geen enkele sector ontsnapte aan de gevolgen van het alomtegenwoordige coronavirus. Ook vzw Mobiel –de organisatie die in het arrondissement Leuven instaat voor het vervoer van rolstoelgebruikers- ondervond al snel dat 2020 een memorabel jaar zou worden in de minst leuke zin van het woord. Normaal gesproken had het nochtans een feestjaar moeten zijn want vzw Mobiel bestaat 30 jaar. Door de lockdown drong het al snel door dat de geplande activiteiten van de kalender geschrapt moesten worden. Geen groot netwerkevent, geen reünie voor de oud-medewerkers en geen benefietconcert met Riguelle en Hautekiet op het podium. Uiteindelijk moest het aantal ingezette bussen zelfs herleid worden tot twee, al stopte vzw Mobiel nooit helemaal met de dienstverlening.

Door het sluiten van de woonzorgcentra en de geschrapte ziekenhuisafspraken viel het vervoer stil Jan Treunen, directeur van vzw Mobiel

“De eerste maanden van het jaar reden onze chauffeurs zoals nooit tevoren. Zeventien bussen vervoerden onze leden zeven op zeven in het arrondissement Leuven. Dat alles werd midden maart on hold gezet”, zegt Jan Treunen, directeur van vzw Mobiel. “Door het sluiten van de woonzorgcentra en de geschrapte ziekenhuisafspraken viel het vervoer stil. Van de zeventien bussen reden er de afgelopen weken slechts twee.”

Verplicht aan onze leden

Na twee rustige maanden bereidt de vzw zich nu grondig voor op de toekomst. “Dat het vervoer in de toekomst anders zal verlopen is ondertussen duidelijk”, stelt directeur Jan Treunen. Meer concreet: een integraal veiligheidscharter is aan de orde. “Meer en meer mensen zijn er zich van bewust dat persoonlijke hygiëne en het volgen van voorschriften noodzakelijk zijn om het verspreiden van virussen zoals COVID-19 tegen te gaan. Het is dan ook belangrijk dat we deze voorschriften verankeren in onze dagelijkse werking. We zijn het als organisatie verplicht aan onze leden -vaak al mensen met een zwakkere gezondheid- en uiteraard ook aan ons personeel.”

Het veiligheidscharter opstellen was een hele klus, maar als het op veiligheid aankomt kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. We gingen niet over één nacht ijs Mich De Winter, operationeel coödinator bij vzw Mobiel

In het veiligheidscharter staat onder meer dat de chauffeurs verplicht zijn om een mondmasker te dragen maar daar stopt het niet. “Daarnaast ontsmetten ze voor en na elke rit de bus en verluchten ze de bus. We voorzien ook een tussenscherm zodat de chauffeur en de leden zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. Voor onze leden is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. Wat de administratieve medewerkers betreft hebben we onze kantoren zo ingericht dat er zo weinig mogelijk contact is tussen de personeelsleden. De kantoren worden voor en na elke shift ook ontsmet. Driemaal per dag worden de meest courante oppervlaktes gereinigd. Een hele klus maar als het op veiligheid aankomt kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. We gingen niet over één nacht ijs want ons plan werd grondig nagelezen door een aantal experten”, besluit operationeel coördinator Mich De Winter.