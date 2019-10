Vzw Kamutamba gaat kippen kweken met geld van provincie Vlaams-Brabant Bart Mertens

15 oktober 2019

13u25 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant investeert zo’n 310.000 euro in 21 Noord-Zuidprojecten. “Door onze steun aan deze projecten stimuleren we Noord-Zuiduitwisseling”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Noord-Zuid. Onder meer de Leuvense vzw Kamutamba kan rekenen op financiële steun.

“Wat we doen in het Noorden heeft invloed op het leven in het Zuiden en omgekeerd”, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) over de investering van 310.000 euro. “Daarom zetten we in op een duurzame samenwerking tussen Noord en Zuid die impact heeft op het leven van mensen in Noord én Zuid. De projecten zijn gebaseerd op internationale solidariteit en klimaat. In de toekomst zullen we de focus nog extra leggen op projecten die een impact hebben op het klimaat.”

Kippenkwekerij

Zo krijgt BOS+ Tropen vzw bijvoorbeeld steun voor een natuurbeheer-project, meer bepaald voor het duurzaam en participatief beheer van het Amarakaeri gemeenschapsreservaat in Peru. Protos gaat dan weer aan de slag met een project rond drinkwater en sanitair in zes gemeenten in Benin (Afrika). Een ander mooi voorbeeld van een Noord-Zuidproject dat inzet op klimaat is het project van Guali dat de agro-ecologische bijenteelt promoot ter bescherming van het hoge stroomgebied van de Río Artibonito in de Dominicaans-Haïtiaanse grensstreek. Het bekende project Annick For Kenya krijgt ook 10.000 euro. Mobile School vzw krijgt 10.445 euro terwijl Kamutamba –bekend van de jaarlijkse benefiet in Leuven- mag rekenen op 5.000 euro. De vzw gaat het geld gebruiken voor de uitbouw van een sociaal-economische kippenkwekerij voor de reïntegratie van AIDS/HIV-patiënten. De kwekerij moet ook inkomsten genereren voor het St. Theresa’s Mission Hospital in Ibenga in Zambia.