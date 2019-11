Vzw Bakermat ontvangt subsidie om anderstalige zwangere koppels Nederlands te leren ADPW

14 november 2019

16u12 0

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een totaalbedrag van 41.734 euro taalstimulerende projecten van de gemeenten Vilvoorde, Zaventem en Zemst, de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw, Groep INTRO in Diest en vzw De Bakermat uit Leuven.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Met elkaar kunnen communiceren is belangrijk in onze samenleving. Deze subsidies hebben dus bij uitstek een sociaal doel. Daarom ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Vzw De Bakermat uit Leuven krijgt 6.523 euro voor Bakerpraatjes op maat van anderstalige zwangere vrouwen. De Bakermat is een Leuvense vzw die bestaat uit het Expertisecentrum Kraamzorg, het Kenniscentrum Borstvoeding en een praktijk voor Vroedvrouwen. Met het project ‘bakerpraatjes op maat van anderstalige zwangeren’ wil De Bakermat anderstalige zwangere koppels in Leuven en omstreken via workshops vertrouwd maken met de relevante Nederlandse terminologie rond zwangerschap en ook de drempel naar de verschillende organisaties in de gezondheidszorg verlagen.