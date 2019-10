Vrouwenorganisatie KVLV en sociaal restaurant de RuimteVaart lanceren nieuw kookboek: “Samen koken is een goed recept voor de diverse samenleving” EDLL

10 oktober 2019

14u49 0 Leuven Niets beter dan samen koken en gezellig eten om een andere taal of cultuur te leren kennen. Daarom lanceren vrouwenorganisatie KVLV, sociaal restaurant de RuimteVaart en Groep Intro een gloednieuw kookboek met wereldgerechten.

In het nieuwe kookboek ‘Wereldgerechten - Het lekkerste uit de keuken van de ruimtevaart’ staan de lievelingsgerechten van een diverse groep medewerkers van sociaal restaurant de RuimteVaart. De recepten zijn samen uitgeschreven en aangevuld met persoonlijke verhalen van de medewerkers. Het kookboek werd vandaag gelanceerd in combinatie met een kookworkshop. “Dit is een uitstekende formule om in een diverse samenleving nieuwe en interessante banden te smeden”, aldus de organisatoren. De Leuvense organisaties willen samenwerken aan een wereld zonder uitsluiting en brachten hun expertise bijeen om dit project te realiseren. Zo stimuleert vzw RuimteVaart met het project ‘Taal op het menu’ de taalvaardigheid en emancipatie van haar multiculturele medewerkers. KVLV, de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen, zoekt naar meer verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden en Groep Intro zorgt voor de taalcoaching.

In de toekomst zullen er in heel Vlaanderen soortgelijke kookworkshops worden georganiseerd, telkens met gerechten uit het nieuwe kookboek.