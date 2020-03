Vrouwennetwerk Ferm roept haar 80.000 leden op om mondmaskers te maken EDLL

17 maart 2020

Vrouwennetwerk Ferm roept haar netwerk van 80.000 leden op om mondmaskers te maken. De vrouwenvereniging uit Wijgmaal heeft daarvoor specifieke instructies rondgestuurd naar haar leden. "De mondmaskers zijn in eerste instantie bestemd voor zorgmedewerkers", klinkt het. Intussen ontving de organisatie al bestellingen van meer dan 25.000 mondmaskers.

Vrouwennetwerk Ferm wil zelfgemaakte mondmaskers bezorgen aan en verdelen via zorgmedewerkers die dagelijks bij veel mensen over de vloer komen. Naast Ferm Thuiszorg, die er dringend 5000 nodig heeft, vraagt ook het Wit-Gele Kruis 20.000 exemplaren.

“De mondmaskers die Ferm wil maken, zijn in eerste instantie bestemd voor mensen met professionele zorgtaken. De zelfgemaakte maskers - waarvan het ontwerp is gebaseerd op praktijken uit het verleden of in minder medisch ontwikkelde gebieden – kunnen extra hulp bieden. De mondmaskers zijn vervaardigd uit twee lagen katoen en flanel. Ze zijn perfect herbruikbaar na een grondige wasbeurt op 90°”, aldus Ferm. “De maskers worden verpakt in papier en nadien afgeleverd in een goed afgesloten plastic zak. Gebruikers krijgen het advies om ze voor gebruik te wassen op 90°”, klinkt het. Ondertussen kreeg Ferm een spontaan aanbod van een bedrijf dat maar liefst 500.000 meter katoenen lint wil doneren. Wie zich wil aanmelden om mondmaskers te helpen maken kan een mailtje sturen naar mondmaskers@samenferm.be.

Met deze maatregel wil Ferm oproepen tot solidariteit, op de eerste plaats om de vele zorgmedewerkers en zorgbehoevende cliënten te beschermen.