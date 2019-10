Vrouw overkop met fiets ADPW

11 oktober 2019

Op het Margarethaplein kwam donderdagavond een fietsster ten val nadat ze bruusk moest remmen. De 29-jarige vrouw was met haar fiets onderweg toen er plots een 27-jarige man zonder verblijfplaats in België overstak. De fietsster remde bruusk en vloog over haar stuur. Ze kwam zwaar ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De man had de fietsster niet gezien toen hij plots besloot om over te steken. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.