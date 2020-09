Vrouw onder invloed slaagt er niet in om parking te verlaten KAR

08 september 2020

Een 40-jarige vrouw uit Aarschot had maandagavond moeite om uit de betaalparking in de J.P. Minckelersstraat te geraken met haar wagen. Ze bleef in haar auto sukkelen achter de gesloten slagboom, waardoor passanten vermoedden dat ze boven haar theewater was. Daarop werd de politie verwittigd en die moest constateren dat de bestuurster te veel gedronken had. Haar voertuig werd verplaatst en haar rijbewijs werd tijdelijk ingehouden.