Vrouw onder invloed betrapt door slechte parkeerkunsten

19 januari 2020

15u37

Een 46-jarige vrouw uit Leuven is zaterdagnamiddag haar rijbewijs kwijtgespeeld omdat ze te veel gedronken had. Omdat haar auto hinderlijk geparkeerd stond in de Nachtegalenstraat werd de politie erbij gehaald. De vrouw stond schuin over het trottoir met haar wagen. Terwijl de politie aanwezig was, begon de auto weer te bollen. Agenten onderwierpen de bestuurster aan een ademtest. De Leuvense bleek een glaasje te veel op te hebben. Haar rijbewijs werd meteen ingehouden.