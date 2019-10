Vrouw naar ziekenhuis na val met fiets ADPW

16 oktober 2019

16u40 0

Een 19-jarige vrouw uit Herent kwam dinsdagochtend ten val in de Naamsestraat ter hoogte van de Standonckstraat. Een 42-jarige vrouw uit Leuven was ook net in de Naamsestraat aan het fietsen en moest de jonge vrouw ontwijken waardoor zij ook ten val kwam. De tiener kwam er zonder kleerscheuren vanaf maar de 42-jarige vrouw moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.