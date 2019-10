Vrouw naar ziekenhuis na aanrijding op Geldenaaksevest ADPW

03 oktober 2019

16u56

Een 68-jarige vrouw uit Waver werd donderdagochtend omstreeks 8.30 uur met pijn aan de ribben naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze op de Geldenaaksevest als passagier in een wagen betrokken raakte in een ongeval. De auto kwam ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers aan de gevangenis in aanrijding met een vrachtauto.