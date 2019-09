Vrouw naar ziekenhuis gebracht nadat Lijnbus moet remmen voor plots overstekende fietser ADPW

04 september 2019

Op de Tervuursevest in Heverlee moest een Lijnbus dinsdagnamiddag een noodstop maken. Aan een oversteekplaats voor voetgangers reed er plots een fietser over. De buschauffeur moest bruusk remmen om een aanrijding te vermijden. Op een oversteekplaats voor voetgangers heeft een fietser geen voorrang, maar de fietser trok zich hier niets van aan en reed gewoon verder. In de bus kwam een 48-jarige vrouw uit Leuven ten val en zij moest met lichte verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces verbaal op.