Vrouw naar het ziekenhuis na aanrijding met wagen ADPW

06 augustus 2019

17u46 0

Een 25-jarige vrouw uit Leuven werd maandagnamiddag omstreeks 18 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat zij op het kruispunt van de Erasme Ruelensvest met de Geldenaaksebaan in een aanrijding betrokken raakte. De twintiger reed met de bromfiets op de ring toen ze in aanrijding kwam met een auto die de Geldenaaksebaan wilde opdraaien. De bestuurster van de bromfiets kwam ten val en hield aan de klap enkele schaafwonden over aan beide knieën en klaagde van duizeligheid.