Vrouw met succes gereanimeerd op Martelarenplein ADPW/KAR

28 augustus 2019

19u50 12

Op het Martelarenplein in Leuven is woensdagmiddag omstreeks 12.50 uur een 78-jarige dame uit Wilsele onwel geworden. De oudere dame viel plotseling achterover, waarna twee studenten geneeskunde onmiddellijk met de reanimatie begonnen. De hulpdiensten kwamen nadien massaal ter plaatse. Om ervoor te zorgen dat de reanimatie in stilte kon gebeuren, plaatste de brandweer een rode tent. Even werd het ergste gevreesd, maar omstreeks 13.40 uur kon de 78-jarige dame opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.