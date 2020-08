Vrouw laat labrador achter in snikhete auto en mag opdraaien voor takelkosten Joris Smets

05 augustus 2020

10u22 174 Leuven De Leuvense politie is dinsdagnamiddag ter plaatse gekomen voor een geparkeerde auto waar een labrador inzat die veel last had van de hitte. De bestuurster die even later aankwam, meende dat ze niets fout had gedaan. Ze zal opdraaien voor de kosten van de takeldienst die werd ingeroepen.

De politie van Leuven kwam dinsdagnamiddag in de Nerviërsstraat ter plaatse voor een auto die geparkeerd stond in de blakende zon. Bewoners merkten op dat er een hond in het voertuig zat en belden de politie. De ruiten van de auto stonden op een kier, maar desondanks bleek het dier, een labrador, veel last te hebben van de hitte. De eigenaar van de auto kon niet worden gevonden en daarom werd beroep gedaan op de takeldienst om de auto te openen. Op dat ogenblik kwam de bestuurster van de auto ter plaatse. Ze meende dat ze niets fout had gedaan. De rekening van de takeldienst wordt naar haar thuis gestuurd.